القمة الأفريقية الـ 31 في موريتانيا "تحديات وآمال"

تنطلق الأحد القمة الأفريقية الـ 31 التي تستضيفها موريتانيا للمرة الأولى في تاريخها في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وإليكم أبرز ما يتعلق بالقمة التي تنعقد على مدار يومين:
- أهم الملفات على أجندة القمة، الوضع في ليبيا، والحرب في جنوب السودان، وتمكين المرأة، والفساد، والهجرة غير النظامية إلى أوربا، والتنمية.
- عقد على هامش القمة عدد من الاجتماعات، منها اجتماع مجلس السلم والأمن، واجتماعات دول الساحل الخمس، واجتماع لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
- الأمم المتحدة تقدر تكلفة الفساد في أفريقيا بحوالي 150 مليار دولار سنويا.
- مجلس السلم والأمن الأفريقي حذّر من خطورة الوضع في جنوب السودان مطالبا بإجراءات سريعة ضد منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار.
- رغم عدم وجود أي فندق من فئة 5 نجوم بالعاصمة الموريتانية، إلا أن الحكومة الموريتانية شيدت مركزا للمؤتمرات لاحتضان القمة بتكلفة قدرها 40 مليون دولار.
- يتوقع أن يشارك 42 من قادة وزعماء الاتحاد الأفريقي من أصل 55 دولة هي عدد الأعضاء في الاتحاد.
- ينتظر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كضيف شرف في ثاني أيام القمة.
- ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء قضية تمويل الاتحاد، وبرزت خلافات بشأن تخصيص نسبة من العائدات الجمركية من أجل تمويل منظمة الاتحاد الأفريقي الذي يأتي أغلب تمويله من مصادر أجنبية.
- أوفدت الرئيس الفلسطيني وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي ممثلا عنه لحضور القمة.
- تناقش القمة ملف سد النهضة الإثيوبي وتعقد على هامشها قمة ثلاثية بين الدول المعنية "مصر والسودان وإثيوبيا" للتوصل إلى حل.
- حضور أكثر من 4 آلاف مندوب وإعلامي ساهم في إنعاش السياحة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
- حل الاتحاد الأفريقي في 2002 محل منظمة الوحدة الأفريقية والتي تأسست عام 1963.
- ومن أهداف الاتحاد تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية، والدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأعضاء.
- يتكون الاتحاد من من 17 جهازا، من أهمها مؤتمر الاتحاد، والمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)، وبرلمان عموم أفريقيا، ومحكمة العدل، وأمانة الاتحاد، إلى جانب لجنة الممثلين الدائمين، والبنك المركزي الأفريقي.