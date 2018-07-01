القمة الأفريقية الـ 31 في موريتانيا "تحديات وآمال"

تنطلق الأحد القمة الأفريقية الـ 31 التي تستضيفها موريتانيا للمرة الأولى في تاريخها في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وإليكم أبرز ما يتعلق بالقمة التي تنعقد على مدار يومين: