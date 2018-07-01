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سياسة

القمة الأفريقية الـ 31 في موريتانيا "تحديات وآمال"

شيدت الحكومة الموريتانية مركزا للمؤتمرات لاحتضان القمة
شيدت الحكومة الموريتانية مركزا للمؤتمرات لاحتضان القمة
1/7/2018

تنطلق الأحد القمة الأفريقية الـ 31 التي تستضيفها موريتانيا للمرة الأولى في تاريخها في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وإليكم أبرز ما يتعلق بالقمة التي تنعقد على مدار يومين:
  • أهم الملفات على أجندة القمة، الوضع في ليبيا، والحرب في جنوب السودان، وتمكين المرأة، والفساد، والهجرة غير النظامية إلى أوربا، والتنمية.
  • عقد على هامش القمة عدد من الاجتماعات، منها اجتماع مجلس السلم والأمن، واجتماعات دول الساحل الخمس، واجتماع لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
  • الأمم المتحدة تقدر تكلفة الفساد في أفريقيا بحوالي 150 مليار دولار سنويا.
  • مجلس السلم والأمن الأفريقي حذّر من خطورة الوضع في جنوب السودان مطالبا بإجراءات سريعة ضد منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار.
  • رغم عدم وجود أي فندق من فئة 5 نجوم بالعاصمة الموريتانية، إلا أن الحكومة الموريتانية شيدت مركزا للمؤتمرات لاحتضان القمة بتكلفة قدرها 40 مليون دولار.
  • يتوقع أن يشارك 42 من قادة وزعماء الاتحاد الأفريقي من أصل 55 دولة هي عدد الأعضاء في الاتحاد.
  • ينتظر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كضيف شرف في ثاني أيام القمة.
  • ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء قضية تمويل الاتحاد، وبرزت خلافات بشأن تخصيص نسبة من العائدات الجمركية من أجل تمويل منظمة الاتحاد الأفريقي الذي يأتي أغلب تمويله من مصادر أجنبية.
  • أوفدت الرئيس الفلسطيني وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي ممثلا عنه لحضور القمة.
  • تناقش القمة ملف سد النهضة الإثيوبي وتعقد على هامشها قمة ثلاثية بين الدول المعنية "مصر والسودان وإثيوبيا" للتوصل إلى حل.
  • حضور أكثر من 4 آلاف مندوب وإعلامي ساهم في إنعاش السياحة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
  • حل الاتحاد الأفريقي في 2002 محل منظمة الوحدة الأفريقية والتي تأسست عام 1963.
  • ومن أهداف الاتحاد تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية، والدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأعضاء.
  • يتكون الاتحاد من من 17 جهازا، من أهمها مؤتمر الاتحاد، والمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)، وبرلمان عموم أفريقيا، ومحكمة العدل، وأمانة الاتحاد، إلى جانب لجنة الممثلين الدائمين، والبنك المركزي الأفريقي.
المصدر : وكالات
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