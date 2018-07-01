البث الحي
سياسة

الاحتلال الإسرائيلي: لن نقبل وجود قوات غير الجيش السوري بالجولان

نازحون سوريون من درعا باتجاه الحدود مع الجولان السوري المحتل
نازحون سوريون من درعا باتجاه الحدود مع الجولان السوري المحتل
1/7/2018

أبلغت إسرائيل سوريا عبر روسيا والولايات المتحدة أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير الجيش السوري في المنطقة الحدودية بالجولان المحتل، بحسب صحيفة هآرتس (الأحد).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم تحديد للنظام السوري الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل، فيما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا.

وتشير الرسالة الإسرائيلية إلى أن تل أبيب لن تقبل التنازل عما تسميها الخطوط الحمراء فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني فيها.

وفي السياق نفسه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية الأحد، كإجراء احترازي بعد احتدام القتال قرب الحدود بين قوات الحكومة السورية والمعارضة.

وأضاف في تغريدة على تويتر "القوات التي جرى نشرها صباح اليوم جزء من التحضيرات والاستعداد في ضوء التطورات في هضبة الجولان السورية" مضيفًا أن إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم قاعدة جوية قوله الأحد إن الجيش الروسي أسقط طائرات مجهولة بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن الجيش الروسي أن القاعدة لم تلحق بها أي أضرار.

وتتعرض مناطق من ريف درعا حاليا لأشرس هجوم منذ أن توصلت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في يوليو/تموز 2017 إلى اتفاقية لخفض التصعيد بمنطقة جنوب غربي سوريا، ما أجبر نحو 200 ألف شخص على النزوح باتجاه الحدود الأردنية والجولان المحتل، وسط طقس سيء أدى لموت العديد منهم.

المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من سياسة

وفاة الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان بفيروس كورونا (فيديو)

الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان (رويترز)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)