الاحتلال الإسرائيلي: لن نقبل وجود قوات غير الجيش السوري بالجولان

أبلغت إسرائيل سوريا عبر روسيا والولايات المتحدة أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير الجيش السوري في المنطقة الحدودية بالجولان المحتل، بحسب صحيفة هآرتس (الأحد).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم تحديد للنظام السوري الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل، فيما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا.

وتشير الرسالة الإسرائيلية إلى أن تل أبيب لن تقبل التنازل عما تسميها الخطوط الحمراء فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني فيها.

وفي السياق نفسه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية الأحد، كإجراء احترازي بعد احتدام القتال قرب الحدود بين قوات الحكومة السورية والمعارضة.

وأضاف في تغريدة على تويتر "القوات التي جرى نشرها صباح اليوم جزء من التحضيرات والاستعداد في ضوء التطورات في هضبة الجولان السورية" مضيفًا أن إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم قاعدة جوية قوله الأحد إن الجيش الروسي أسقط طائرات مجهولة بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن الجيش الروسي أن القاعدة لم تلحق بها أي أضرار.

وتتعرض مناطق من ريف درعا حاليا لأشرس هجوم منذ أن توصلت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في يوليو/تموز 2017 إلى اتفاقية لخفض التصعيد بمنطقة جنوب غربي سوريا، ما أجبر نحو 200 ألف شخص على النزوح باتجاه الحدود الأردنية والجولان المحتل، وسط طقس سيء أدى لموت العديد منهم.