مقتل 3 أشخاص في هجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون على السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم السبت إن ثلاثة مدنيين قتلا في منطقة جازان جنوب المملكة في هجوم بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي قوله إن "المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين" وتعهد بأن تضرب قوات التحالف "بيدٍ من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة".

وأطلق الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عدة صواريخ على السعودية في الأشهر القليلة الماضية في إطار الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا مدعوما من الولايات المتحدة ضد الحوثيين، بهدف إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعيش في الرياض.

وفي الشهر الماضي أطلق الحوثيون عدة صواريخ على العاصمة السعودية، قائلين إنها استهدفت أهدافا اقتصادية.