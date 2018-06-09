مصر تسعى لوقف تنفيذ حكم بإعدام مصري في السعودية

قالت وزيرة مصرية إن بلادها تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم بإعدام مصري متهم بجلب وترويج مخدرات، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية التي تقول أسرته إنه "بريء" من اتهاماتها.

وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها (السبت) أنها تتابع قضية المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، وكلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية.

ووفق البيان فإن علي أبو القاسم يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، دون تفاصيل أكثر عن القضية.

وأشار البيان إلى أن اللواء سمير طه، مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، التقى أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به وعدم علمه بوجود الشحنة (المخدرات) في المعدات التي استوردتها شركته.

وقالت وزيرة الهجرة، في البيان ذاته إنه "حاليا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، يتم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية، تسمح بتبادل المعلومات".

وتمنت الوزيرة المصرية أن "تسمح هذه الإجراءات بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات".

وأضافت أن "العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، تاريخية ووطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية".

وفي أبريل/ نيسان 2012 استدعت السعودية سفيرها بالقاهرة، آنذاك أحمد عبد العزيز قطان للتشاور، على خلفية المظاهرات التي قام بها نشطاء أمام السفارة السعودية احتجاجا على إلقاء الأمن السعودي القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي، وصدور حكم بحسبه 5 سنوات بتهمة تهريب حبوب محظورة، رغم نفيه.