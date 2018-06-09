قمة رباعية في مكة تبحث دعم الأردن

أعلن بيان للديوان الملكي في السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن عقد قمة رباعية في مكة المكرمة غدا الأحد لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وذكر البيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي سيجتمعون في مدينة مكة المكرمة يوم الأحد، لمناقشة سبل دعم الأردن اقتصاديا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وشهدت عمّان وعدد من المدن الأردنية تظاهرات لمدة 7 أيام احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار الوقود، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي.

وكلّف الملك عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة حكومة هاني الملقي يوم الإثنين الماضي، بعد الاحتجاجات التي شهدها الأردن إثر إقرار الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل.

وانحسرت الاحتجاجات في اليومين الأخيرين بعد أن تعهد رئيس الوزراء المكلف، الرزاز بسحب قانون الضريبة، والذي قال إن قراره جاء بعد مشاورات مع مجلسي النواب والأعيان وبالاتفاق معهما.

ومنذ بداية العام يعيش الأردنيون موجة غلاء في أسعار السلع الرئيسية والخدمات ومنها الخبز أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية، وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزا ماليا بقيمة إجمالية تبلغ 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).