فرنسي ينتحر من على سطح المسجد الحرام في مكة المكرمة

أقدم فرنسي على الانتحار (الجمعة) بإلقاء نفسه من على سطح المسجد الحرام الى صحن الطواف في مكة المكرمة ليل الجمعة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية السبت نقلا عن المتحدث باسم شرطة المنطقة أنه عند الساعة 21:30 من مساء الجمعة أقدم "أحد الوافدين على القفز من فوق سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي ما نتج عنه وفاته فور سقوطه".

وفيما لم توضح الشرطة السعودية هوية هذا الشخص أو جنسيته نقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الفرنسية أن الشخص المنتحر فرنسي، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة السعودية أعلنت في بيان سابق نقل الرجل إلى المستشفى، مشيرة إلى "التحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح".

وهي ليست المرة الاولى التي يحاول فيها شخص الانتحار في مكة المكرمة.

وحاول رجل سعودي العام الماضي إحراق نفسه أمام الكعبة قبل أن يوقفه رجال الأمن.

كما أحبطت قوات الأمن السعودية أحبطت في يونيو/حزيران 2017 عملية "إرهابية" أدت إلى إصابة 11 شخصا بينهم خمسة من رجال الشرطة، بجروح "في انهيار منزل من ثلاث طبقات في منطقة الحرم كان يتحصن فيه إرهابي قبل أن يفجر نفسه" بحسب بيان للداخلية السعودية.

ويتدفق مئات الاف المصلين من المملكة والخارج الى مكة خلال شهر رمضان، وتحديدا في العشر الاواخر من شهر رمضان لتأدية مناسك العمرة.