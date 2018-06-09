عائلة أسطورة الملاكمة محمد علي لترمب: لا نحتاج لعفو

أثار تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة قال فيه إنه قد يصدر عفوا عن أسطورة الملاكمة محمد علي ردا فوريا من ورثة بطل الملاكمة الراحل في الوزن الثقيل.

وقال رون تويل محامي ورثة محمد علي وأرملته لوني "نقدر مشاعر الرئيس ترمب ولكن إصدار عفو أمر غير ضروري.. المحكمة الأمريكية العليا ألغت إدانة محمد علي بقرار صدر بالإجماع في 1971.. لا توجد إدانة تتطلب إصدار عفو".

وكان ترمب قال للصحفيين قبيل مغادرته لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع في كندا إنه يفكر في إصدار عفو عن نحو ثلاثة آلاف شخص من بينهم علي الذي توفي عام 2016.

وقال ترمب" أفكر في شخص كلكم تعرفونه جيدا وقد واجه الكثير ولم يكن يحظى بشعبية في ذلك الوقت.. ذكراه تحظى بشعبية الآن.. إنني أفكر في محمد علي.. أفكر في ذلك بشكل جدي تماما".

ورفض محمد علي دخول الجيش الأمريكي عام 1967 خلال حرب فيتنام قائلا إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، ولم يُسجن محمد علي مطلقا في الوقت الذي استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفي عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته.

وقال المحامي الذي تم الاتصال به هاتفيا بمنزله في فيرجينيا إن البيت الأبيض لم يتصل به هو أو لوني محمد علي بشأن العفو المحتمل.

ولم يُعرف سبب تفكير ترمب في إصدار عفو في ضوء إلغاء إدانة محمد علي، ولم يعلق البيت الأبيض على بيان المحامي.