شاهد: تشييع شهيدين فلسطينيين من ضحايا مسيرات العودة بغزة

شيعت الجماهير الفلسطينية (السبت) شهيدين سقطا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما صبي يبلغ من العمر 15 عاما خلال مظاهرات الجمعة الحادية عشرة لمسيرات العودة.

وندد المشاركون في مسيرات التشييع بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في حق المتظاهرين على حدود قطاع غزة الشرقية، مطالبين المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالتدخل لوقف سياسة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (الجمعة) عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة مئات آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل. وذلك خلال مشاركتهم بمسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين (الجمعة) نحو مخيمات "العودة"، للمشاركة، بالجمعة الحادية عشر من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت اسم "مليونية القدس"، وذلك إحياء للذكرى الـ51 للنكسة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 120 فلسطينيا من بينهم 60 استشهدوا في يوم واحد الشهر الماضي. وذلك منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس/ أذار الماضي ويتخللها مواجهات شبه يومية على حدود القطاع.