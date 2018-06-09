الشرطة العراقية: اعتراف شاب بقتل طفلة ألمانية

قالت الشرطة العراقية يوم السبت إن شابا عراقيا(20 عاما) اعترف باغتصاب وقتل الألمانية سوزانا فيلدمان (14 عاما) في ألمانيا حيث أثارت القضية جدلا بشأن الهجرة.

*جاء ذلك بعد أن قالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على جثة فيلدمان اليهودية التي تنحدر من مدينة ماينتس قرب فرانكفورت يوم الأربعاء في منطقة غابات في فيسبادن قرب مركز للاجئين حيث كان المهاجم المشتبه به يقيم.

*أظهر تشريح جثتها أنها كانت ضحية اعتداء جنسي وهجوم عنيف.

*قالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن ديانتها كانت سببا في تعرضها لهذا الحادث، كما حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا من استباق النتائج بشأن الدافع وراء الجريمة.

*قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أمس الجمعة إن قوات الأمن الكردية اعتقلت المشتبه به ويدعى علي بشار.

*قال مدير شرطة دهوك اللواء طارق أحمد لشبكة رووداو الإعلامية "بعد أن استلمتُ تلك المعلومات كلّفتُ ثلاثة ضباط بجمع المعلومات ومحاولة تحديد مكان هذا الشخص وإلقاء القبض عليه، وهو ما نجح الضباط الثلاثة في القيام به بعد مرور حوالي سبع ساعات فقط".

*أضاف "بعد إلقاء القبض عليه، اعترف ذلك الشخص بجريمته".

*قالت صحيفة بيلد الألمانية إن خلافا نشب بين بشار وفيلدمان قبل أن يرتكب جريمته.

*توقعت صحيفة فيسبادنر كورير أن يتم تسليم المتهم إلى ألمانيا اليوم السبت وهو ما رفض متحدث باسم الشرطة الاتحادية التعليق عليه.

*ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بشار كان يعيش في ألمانيا لاجئا منذ عام 2015.

*قالت الشرطة للصحفيين يوم الخميس إن بشار فر على الأرجح إلى مدينة أربيل العراقية.