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سياسة|أستراليا

أستراليا تشكل "قوة أمنية" لحماية الانتخابات من القرصنة الإلكترونية

رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول
رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول
9/6/2018

أعلنت الحكومة الأسترالية السبت تشكيل قوة مهام أمنية للحماية من هجمات القرصنة الإلكترونية والتدخل في الانتخابات في ظل مخاوف من تدخل قوى خارجية في الشؤون الداخلية.

*تشهد أستراليا إجراء خمسة انتخابات الشهر المقبل.

*متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية قالت إن قوة مهام التكامل الالكتروني سترصد وستعالج المخاطر التي تهدد عملية الانتخابات الأسترالية.

*المتحدثة: "إنه إجراء وقائي الذي يتعين أن يصبح عرفا في عصر يشهد مستويات متزايدة من التدخل والتشويش الناتجين عن القرصنة الإلكترونية".

*من المتوقع أن يعتمد اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إجراءات لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبي وفقا لما ورد في مسودة التزام بالقمة.

*تبدو هذه المسودة إشارة تكاد تكون صريحة إلى مزاعم من الولايات المتحدة وحكومات بعض دول الاتحاد الأوربي بشأن تدخل روسيا في انتخاباتهم. وتنفي موسكو هذه المزاعم.

*يأتي الإعلان عن تشكيل قوة المهام الأسترالية قبل أسابيع من خمسة انتخابات اتحادية فرعية وفي ظل مخاوف في أستراليا بشأن تدخل الصين في سياساتها.

*الانتخابات الفرعية ستكون اختبارا لشعبية رئيس الوزراء مالكوم ترنبول قبيل انتخابات عامة تجرى في نهاية العام المقبل.

*من المنتظر أن تتبنى أستراليا تشريعا يهدف لمنع التدخل الأجنبي بنهاية يوليو/ تموز. وقدمت الصين شكوى رسمية بشأن إشارة ترنبول للتدخل الصيني كذريعة لتفعيل التشريع الجديد.

*تشارك وكالات متعددة منها وزارة المالية والشؤون الداخلية في قوة المهام الجديدة.

*المتحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية قالت إنها ستساعد مفوضية الانتخابات الأسترالية باستشارات فنية وخبرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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