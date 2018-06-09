أستراليا تشكل "قوة أمنية" لحماية الانتخابات من القرصنة الإلكترونية

أعلنت الحكومة الأسترالية السبت تشكيل قوة مهام أمنية للحماية من هجمات القرصنة الإلكترونية والتدخل في الانتخابات في ظل مخاوف من تدخل قوى خارجية في الشؤون الداخلية.

*تشهد أستراليا إجراء خمسة انتخابات الشهر المقبل.

*متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية قالت إن قوة مهام التكامل الالكتروني سترصد وستعالج المخاطر التي تهدد عملية الانتخابات الأسترالية.

*المتحدثة: "إنه إجراء وقائي الذي يتعين أن يصبح عرفا في عصر يشهد مستويات متزايدة من التدخل والتشويش الناتجين عن القرصنة الإلكترونية".

*من المتوقع أن يعتمد اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إجراءات لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبي وفقا لما ورد في مسودة التزام بالقمة.

*تبدو هذه المسودة إشارة تكاد تكون صريحة إلى مزاعم من الولايات المتحدة وحكومات بعض دول الاتحاد الأوربي بشأن تدخل روسيا في انتخاباتهم. وتنفي موسكو هذه المزاعم.

*يأتي الإعلان عن تشكيل قوة المهام الأسترالية قبل أسابيع من خمسة انتخابات اتحادية فرعية وفي ظل مخاوف في أستراليا بشأن تدخل الصين في سياساتها.

*الانتخابات الفرعية ستكون اختبارا لشعبية رئيس الوزراء مالكوم ترنبول قبيل انتخابات عامة تجرى في نهاية العام المقبل.

*من المنتظر أن تتبنى أستراليا تشريعا يهدف لمنع التدخل الأجنبي بنهاية يوليو/ تموز. وقدمت الصين شكوى رسمية بشأن إشارة ترنبول للتدخل الصيني كذريعة لتفعيل التشريع الجديد.

*تشارك وكالات متعددة منها وزارة المالية والشؤون الداخلية في قوة المهام الجديدة.

*المتحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية قالت إنها ستساعد مفوضية الانتخابات الأسترالية باستشارات فنية وخبرات.