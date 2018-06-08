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4 شهداء بينهم طفل و618 جريحا في مسيرات العودة بغزة (فيديو)

8/6/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (الجمعة) عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة و618 آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان له، إن الفلسطيني يوسف الفصيح (29 عاما)، استشهد على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بعد تعرضه لطلق ناري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق (الجمعة) أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الطفل هيثم عماد الجمل (15 عاما)، وعماد نبيل أبو درابي (26عاما)، وزياد جادالله البريم (25 عاما)، بعد إصابتهم برصاص جيش الاحتلال.

وأوضح "القدرة"، أن عدد الجرحى وصل إلى 618 شخصا، بعد إصابتهم بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المُدمع.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين (الجمعة) نحو مخيمات "العودة"، للمشاركة، بالجمعة الحادية عشر من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت اسم "مليونية القدس"، وذلك إحياء للذكرى الـ51 للنكسة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 120 فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 من مارس/ آذار الماضي ويتخللها مواجهات شبه يومية على حدود القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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