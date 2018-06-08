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سياسة|ماليزيا

ماليزيا تمنع وزراءها من قبول الهدايا

رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد
8/6/2018

تعتزم الحكومة الماليزية الجديدة، تطبيق قانون جديد تحظر من خلاله أعضاء الحكومة من الوزراء قبول أي هدايا باستثناء الورود.

وبحسب موقع "ذا ستار أون لاين" الماليزي، كشف رئيس الوزراء مهاتير محمد، خلال مؤتمر صحفي، نيته سن قانون يحظر على الوزراء قبول الهدايا.

واستثنى مهاتير، قبول الوزراء الهدايا مثل الزهور والفواكه والطعام، قائلاً "لا يمكن قبول الوزراء شيئا آخر، وإلا فإن مُعطِي الهدية وقابلها، يكونان وقعا في الخطأ".

وأدى مهاتير (92 عاما) اليمين الدستورية، رئيسا لوزراء ماليزيا، في 10 من مايو/ أيار الماضي، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة.

وأصبح مهاتير محمد، سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.

وماليزيا دولة "ملكية دستورية"، حيث يتم اختيار الملك كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.

المصدر : الأناضول
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