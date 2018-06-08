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سياسة

لبنان يوقف طلبات إقامة موظفي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
8/6/2018

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الجمعة وقف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متهماً إياها بـ"تخويف" السوريين من العودة إلى بلادهم.

وجاء في بيان "أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى، وطلب باسيل دراسة "إجراءات تصاعدية" أخرى قد تتخذ بحق المفوضية.

ويتهم باسيل المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم من خلال "تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة".

وذكر البيان "طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها".

المصدر : وكالات
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