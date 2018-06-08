شاهد| نصر الله: سننسحب من سوريا في حالة واحدة فقط

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله (الجمعة) إن الحزب سيبقى في سوريا ما دام رئيس النظام السوري بشار الأسد يريد بقاءه.

وقال نصر الله في خطاب بثه "تلفزيون المنار اللبناني" بمناسبة يوم القدس العالمي: "أريد أن أقول لكم لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا لا يستطيع أن يخرجنا من سوريا. هناك حالة وحيدة فقط أن تأتي القيادة السورية وتقول لنا يا شباب الله يعطيكم العافية ممنونين شاكرين. كفى الله المؤمنين القتال، انحسمت، احملوا وامشوا".

وأضاف "نحن موجودون في سوريا حيث يجب أن نكون. موجودون حيث طلبت منا القيادة السورية أن نكون. موجودون بحسب تطورات الميدان".

وكانت إسرائيل قد ضربت مرارا أهدافا لحزب الله وإيران في سوريا قائلة إنهم يجب أن يغادروا سوريا وخصوصا المناطق الحدودية معها.

كما طالبت واشنطن إيران والقوى الداعمة لها بالانسحاب.

وإلى جانب روسيا ساعدت القوات المدعومة من إيران في سوريا الأسد على طرد المسلحين من أكبر مدن البلاد واستعادة مساحات من تنظيم الدولة الإسلامية.

ودعت روسيا مؤخرا جميع القوات غير السورية إلى مغادرة جنوب سوريا وهو تصريح ينظر إليه على أنه موجه جزئيا لإيران وكذلك القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة قريبة من الحدود العراقية.

وقال مسؤولون سوريون كبار إنهم يريدون استعادة المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في الجنوب الغربي بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وتهدف الضربات الإسرائيلية في سوريا إلى ابقاء حزب الله والقوات الأخرى المدعومة من إيران بعيدة عن حدودها.

وأدى نشر عسكريين روس هذا الأسبوع بالقرب من الحدود مع لبنان إلى خلاف مع قوات مدعومة من إيران ومنها جماعة حزب الله اللبنانية.

وعلى الرغم من أنه تم سحب العسكريين الروس إلا أنها بدت واقعة منفردة تصرفت فيها روسيا دون تنسيق مع حلفاء بشار الأسد الذين يتصرفون بشكل متزامن مع بعضهم البعض.

وسخر نصر الله في خطابه من فكرة أن ضغوطا أمريكية أو إسرائيلية أو خليجية ستؤدي إلى شقاق بين روسيا وإيران في سوريا.