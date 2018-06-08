ترمب يبحث "العفو" عن الملاكم الراحل محمد علي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجمعة) إنه يبحث إصدار عفو رئاسي عن الملاكم الراحل محمد علي، lk دون تحديد التهمة التي تتطلب عفوًا من طرفه.

جاء ذلك خلال إعلان ترمب عن سعيه العفو عن قائمة تضم نحو 3 آلاف شخصية مدانة بينهم لاعبو كرة قدم، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وكان الملاكم الشهير أدين عام 1967 بسبب رفضه المشاركة في حرب فيتنام، قبل أن تصدر المحكمة العليا عام 1971 حكمًا لصالحه.

وأضاف ترمب قبيل مغاردته إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى "أدرس قائمة تضم أسماء آلاف الأشخاص الذين قد يتم منحهم عفوًا محتملًا لأنهم عوملوا بشكل غير عادل (من قبل القضاء) أو تم الحكم عليهم بعقوبات طويلة الأمد".

وأمس، خرجت أليس جونسون، جدة عارضة الأزياء كيم كارداشيان من السجن بعد إصدار ترمب عفوًا بحقها (الأربعاء) الماضي.

وكانت جونسون (63 عامًا) تمضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ 21 عامًا، بتهمة الاتجار في المخدرات والعمل مع شبكة لبيع الكوكايين.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر ترمب عفوًا رئاسيًا غير مشروط بحق الراحل جاك جاكسون، أول ملاكم أمريكي من أصل أفريقي.

وأدين "جاكسون" عام 1913 بتهمة السفر مع امرأة بيضاء.