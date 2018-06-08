تحقيق يكشف عن ارتكاب جنود أستراليين جرائم في أفغانستان

نقل تقرير نشرته صحيفة أسترالية اليوم الجمعة عن تحقيق داخلي أجرته وزارة الدفاع، أن أستراليين "استخفوا بحياة البشر واستخدموا العنف "غير المشروع" خلال مهامهم في أفغانستان.

وقالت صحيفة (سيدني مورنينغ هيرالد) إن أفرادا على صلة بقوات العمليات الخاصة تحدثوا عن الاستخدام غير القانوني للقوة خلال تحقيق سري قبل بدء تحقيق رسمي في 2016.

ولم تشر الصحيفة إلى ارتكاب جرائم حرب بعينها أو وقوع جرائم قتل غير قانونية لكنها نقلت عن الأشخاص الذين وصفوا بأنهم على صلة بقوات العمليات الخاصة قولهم خلال التحقيق إشارتهم إلى "استخدام العنف غير المشروع وغير المصرح به خلال العمليات" بالإضافة إلى "استخفاف بحياة البشر وكرامتهم".

وقالت وزارة الدفاع في بيان أرسلته للصحيفة إنها "تأخذ كل المزاعم بشأن القوات الأسترالية على محمل الجد" وإنها "على علم بمزاعم تتعلق بقضايا مهمة تتصل بمجموعة العمليات الخاصة في أفغانستان".

ووفقا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية فإن الآلاف قتلوا في تلك الفترة وهناك "أساس منطقي للاعتقاد" بأن جميع أطراف الصراع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت لأستراليا حليفة الولايات المتحدة قوات في أفغانستان لمدة 17 عاما حاربت ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات، ولأستراليا حاليا نحو 300 جندي في أفغانستان.