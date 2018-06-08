الأمم المتحدة: هجوم التحالف على الحديدة قد يقتل 250 ألف شخص

قالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن في بيان إن هجوما يخشى أن يشنه التحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة اليمني قد يزهق أرواح 250 ألف شخص.

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن أي هجوم أو حصار عسكري للحديدة سيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وقالت "نخشى أن يفقد، في أسوأ الحالات، ما يصل إلى 250 ألف شخص كل شيء بما في ذلك حياتهم"، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية سارعت إلى وضع خطة طوارئ.

وأكدت غراندي أن الأولوية هي المساعدة في ضمان حصول 22 مليون يمني بحاجة بشكل أو بآخر إلى مساعدات إنسانية والحماية، على المساعدة التي يحتاجون إليها، وحذرت من أن قطع الواردات عبر الحديدة لأي فترة من الزمن سيضع سكان اليمن في خطر كبير لا يمكن تبريره.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك قرابة 600 ألف مدني يعيشون في الحديدة والمناطق القريبة، ويعتبر ميناء مدينة الحديدة المدخل الرئيسي للمساعدات المتجهة الى المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين، لكن التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

ومنذ سنوات، يشهد اليمن نزاعا بين قوات موالية لحكومة معترف بها دوليا والحوثيين، وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول2014.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي في اليمن إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألف بجروح في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

وكانت الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف، جمعت في بداية 2018 ثلاث قوى غير متجانسة ضمن قوة واحدة تحت مسمى "المقاومة اليمنية" من أجل شن عملية في الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.