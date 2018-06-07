لأول مرة في تاريخ إسبانيا.. حكومة جديدة غالبيتها من النساء

*رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشير (46 عامًا)، شكّل ثلثي أعضاء مجلس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوربي، من النساء.

*سانشيز الذي يتزعم حزب العمال الاشتراكي، أعلن عن أسماء وزرائه الجدد خلال مؤتمر صحفي بعد أن قدمهم لملك البلاد "فيليب السادس".

*المجلس الجديد يضم 11 سيدة لحكومته المؤلفة من 17 مقعدًا، وهو ما اعتبر سانشيز بأنه سيكون الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

* سانشير عيّن نوابه بالإضافة لوزارات مهمة مثل؛ العدل والدفاع والاقتصاد من النساء.

*يؤمن سانشير بمشروع الاتحاد الأوربي، مؤكدًا أنه يرغب بحكومة مقربة من أوربا.

*سينتهج رئيس الوزراء الجديد سياسة منسقة مع الاتحاد الأوربي عبر تعيينه ناديا كالفينو المديرة العامة لميزانية المفوضية الأوربية في منصب وزير الاقتصاد، ورئيس البرلمان الأوربي السابق جوسيب بوريل وزيرًا للخارجية.

* سانشيز أدى السبت الماضي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب السادس، في القصر الملكي "زارزويلا " في العاصمة مدريد، وتسلم رئاسة الوزراء في إسبانيا رسميًا، عقب سحب مجلس النواب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي.

* في وقت سابق من الجمعة الماضي، عقد مجلس النواب، جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة بناءً على طلب من حزب العمال الاشتراكي لتورط أعضاء في حزب الشعب الحاكم بقضية فساد. ووافق 180 نائبًا على سحب الثقة، مقابل رفض 169، وامتناع عضو عن التصويت، من أصل 350.

وزيرة الدفاع الاسبانية الجديدة مارغريتا روبليس خلال مراسم أداء اليمين (الصور من رويترز)

وزيرة الاقتصاد الاسبانية الجديدة ناديا كالفينو

النائب الجديد لرئيس الوزراء ووزير العدل الاسباني كارمن كالفو

وزيرة العمل الجديدة في إسبانيا ماغدالينا فاليريو

وزيرة البيئة والطاقة الاسبانية الجديدة تيريزا ريبيرا

وزيرة الصحة الاسبانية الجديدة كارمن مونتون

وزيرة الموازنة الإسبانية الجديدة ماريا خيسوس مونتيرو

وزيرة التربية الإسبانية الجديدة ايزابيل سيلا

وزيرة العدل الإسبانية الجديدة دولوريس دلغادو

وزير الإدارة الإقليمية الجديدة في إسبانيا، ميريتكسيل باتت

وزيرة الصناعة الإسبانية الجديدة رييس ماروتو