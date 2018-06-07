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سياسة|إسرائيل

شاهد| نتنياهو: علاقاتنا مع الدول العربية تتغير بشكل درامي

7/6/2018

في نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معهد "تبادل السياسات" البريطاني، الخميس، جاءت أبرز تصريحاته على النحو التالي:

*هناك تحالفات جديدة في الشرق الأوسط وعلاقاتنا مع الدول العربية تتغير بشكل درامي.

*على نظام الأسد أن يدرك أن إسرائيل لن تسمح بوجود إيراني داخل سوريا.

*توسع النفوذ الإيراني في سوريا والعراق هو السبب في سعي العرب للتطبيع مع إسرائيل.

*منذ إبرام الاتفاق النووي، تحاول إيران الاستيلاء على العراق وسوريا وماضية في حملة غزو تلتهم دولة تلو أخرى في المنطقة مستغلة أموال الاتفاق النووي.

*الدول العربية تفهم إن إيران تريد أن تسيطر عليها، والعرب يعرفون أنهم في مأزق ويبحثون عن شريك وهو إسرائيل، والرأي العام العربي بدأ يتغير.

*الفرصة متاحة لتوسيع اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية جديدة.

*ليس هناك أي خلاف مع الرئيس الأمريكي ترمب بشأن إيران.

*علينا ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

*حجة إيران بالبقاء في سوريا للقضاء على تنظيم الدولة تلاشت وهدف إيران هو تدمير إسرائيل ويجب إخراجها من سوريا.

*قلت لبوتين إننا لا نريد أن نصطدم بالقوات الروسية في سوريا.

*لماذا لا تقول العواصم الأوربية أن عاصمة إسرائيل يجب أن يكون مقرها القدس.

*إذا ما استطعنا تطبيع العلاقات مع العرب فإن ذلك سيعزز فرصة إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

*للفلسطينيين حق حكم أنفسهم ولكن لا يحق لهم تدمير إسرائيل.

*ثمة فرصة للتوصل إلى حل مع الفلسطينيين والإدارة الأمريكية تعمل على ذلك.  

*مظاهرات غزة ليست سلمية وحماس تهدف إلى تدمير السياج الحدودي وقتل وخطف إسرائيليين.

*حاولنا استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين في غزة ولكن لم نفلح في هذه التكتيكات.

*الأمر لا يتعلق بإقامة دولة فلسطينية وإنما يتعلق بعدم اعتراف الفلسطينيين بدولة يهودية.

*لا يريدون الاعتراف بدولة يهودية على أي حدود ويسعون لتدميرنا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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