شاهد| رئيس الوزراء الأردني: سنسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، الخميس، إنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مُذعنا لمطلب رئيسي للمحتجين الذين أسقطوا حكومة سلفه هاني الملقي.

وأضاف الرزاز في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع في البرلمان للتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة إن هناك توافقا على سحب مشروع القانون.

وبدأت أكبر احتجاجات يشهدها الأردن منذ سنوات قبل ثمانية أيام بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدّين العام الكبير.

ودعا الملك عبد الله يوم الثلاثاء إلى إطلاق حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد قبوله استقالة هاني الملقي سلف الرزاز.

واستمرت الاحتجاجات الليلة الماضية حيث احتشد المئات في العاصمة عمان ومدن أخرى ورددوا هتافات تطالب بسحب قانون الضرائب وتغيير الحكومة. وأمس الأربعاء أغلقت بعض الشركات والمتاجر أبوابها في إضراب.

وبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد، اليوم الخميس محادثات مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد في محاولة لتعزيز الثقة.

وعبّر الرزاز عن أمله في أن ينجح في تهدئة الأردنيين متعهدا بالاستماع إلى مطالبهم.