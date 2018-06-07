البث الحي
سياسة|الأردن

شاهد| رئيس الوزراء الأردني: سنسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

7/6/2018

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، الخميس، إنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مُذعنا لمطلب رئيسي للمحتجين الذين أسقطوا حكومة سلفه هاني الملقي.

وأضاف الرزاز في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع في البرلمان للتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة إن هناك توافقا على سحب مشروع القانون.

وبدأت أكبر احتجاجات يشهدها الأردن منذ سنوات قبل ثمانية أيام بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدّين العام الكبير.

ودعا الملك عبد الله يوم الثلاثاء إلى إطلاق حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد قبوله استقالة هاني الملقي سلف الرزاز.

واستمرت الاحتجاجات الليلة الماضية حيث احتشد المئات في العاصمة عمان ومدن أخرى ورددوا هتافات تطالب بسحب قانون الضرائب وتغيير الحكومة. وأمس الأربعاء أغلقت بعض الشركات والمتاجر أبوابها في إضراب.

وبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد، اليوم الخميس محادثات مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد في محاولة لتعزيز الثقة.

وعبّر الرزاز عن أمله في أن ينجح في تهدئة الأردنيين متعهدا بالاستماع إلى مطالبهم.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أمريكا تفرض "كفالة" آلاف الدولارات على زائرين من دول أفريقية وأسيوية

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)