البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أول إفطار رمضاني بالبيت الأبيض في عهد ترمب

7/6/2018

-احتضن البيت الأبيض الأربعاء أول إفطار رمضاني يدعو له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ توليه الحكم في حدث مفاجئ أدهش كثيرين بالمجتمع المسلم، بعد تخلي ترمب عن استضافة إفطار 2017.

*الحفل جاء في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأمريكية في التحديات القانونية لأمر ترمب التنفيذي المتعلق بحظر سفر يقول منتقدون إنه يستهدف بشكل غير عادل دول مسلمة. ومن المتوقع صدور حكم في وقت مبكر من هذا الشهر.

*ما بين 30 و40 شخصًا حضروا الحفل، من بينهم أعضاء الحكومة وممثلين عن البعثات الدبلوماسية بواشنطن، وسفراء، وبعض قادة منظمات إسلامية تشتغل في الولايات المتحدة.

*عدة جماعات حقوقية مدنية مسلمة رفضت الحدث، ونظمت مظاهرة على الجانب الآخر من البيت الأبيض تحت شعار "لا لإفطار ترمب"، بسبب خطاب ترمب اللاذع ساهم في زيادة ممارسة الترهيب والتمييز ضد المسلمين الأمريكيين.

*الرئيس الأمريكي عرض رسالة محبة وسلام واعتراف بالمسلمين داخل الولايات المتحدة وخارجها أثناء هذه المأدبة، قائلًا "إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم: رمضان مبارك. في تجمعنا هذا المساء نكرم هذا التقليد المقدس لأحد أديان العالم العظيمة".

*ترمب لاقى انتقادًا العام الماضي بعدما رفض استضافة الإفطار الجماعي في البيت الأبيض، الذي جرت العادة على استضافته من جانب رؤساء سابقين مثل باراك أوباما وجورج بوش (الابن) وبيل كلينتون.

*في بيان نشره البيت الأبيض مايو/أيار الماضي، قدم ترمب التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم، بمناسبة حلول شهر رمضان.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أمريكا تفرض "كفالة" آلاف الدولارات على زائرين من دول أفريقية وأسيوية

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)