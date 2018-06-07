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سياسة|مصر

السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية المكلف
مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية المكلف
7/6/2018

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي قدمت استقالتها يوم الثلاثاء.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي استقبل مدبولي "حيث كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وقدمت حكومة إسماعيل استقالتها بعد أيام من أداء السيسي اليمين القانونية لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار. وكان السيسي قد كلف حكومة إسماعيل بعد استقالتها بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكلف السيسي مدبولي في نوفمبر تشرين الثاني بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال سفر إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج.

وشغل إسماعيل (62 عاما) منصب رئيس الوزراء في 2015 وكان وزيرا للبترول والثروة المعدنية في الحكومة السابقة.

ويشغل مدبولي (52 عاما) منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير شباط 2014. وشغل في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2012 حتى فبراير شباط 2014 منصب المدير الإقليمى للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

ورأس في الفترة من سبتمبر أيلول 2009 حتى نوفمبر تشرين الثاني 2011 منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السيسي في كلمة تلفزيونية قبل أيام إن مصر ستشهد بعد عطلة عيد الفطر في نهاية الأسبوع المقبل "حجما كبيرا من الإنجازات التي سيتم افتتاحها". ولم يذكر تفاصيل.

ومنذ الانتخابات جرى احتجاز عدد من المعارضين ويجري التحقيق معهم بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعات محظورة أو إرهابية. كما يطبق السيسي إجراءات إصلاح اقتصادي قاسية.

المصدر : رويترز
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