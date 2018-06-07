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سياسة|العراق

الجنابي: العراق لا يمكنه منع دول الجوار من بناء السدود

7/6/2018

قال حسن الجنابي وزير الموارد المائية العراقي إنه ليس بوسع العراق منع دول الجوار من بناء السدود، وذلك في مؤتمر صحفي بشأن أزمة سد إليسو التركي.

كما أدلى الجنابي بعدة تصريحات كان أبرزها:-

*الشحة المائية تعاني منها المنطقة بأكملها وليست نتيجة إجراء اتخذته الوزارة.

*لدينا في بغداد وحدها نحو 20 مليون طن من الترسبات في نهر دجلة

*الخزين المائي المتحقق هو الأقل منذ عام 2015

*وضعنا المائي ليس كارثيا والاحتياطي المائي يكفي لزراعة مليوني دونم من الخطة الشتوية المقبلة.

*اتفقنا مع تركيا على كيفية ملء سد إليسو.

*الرئيس التركي قرر تأجيل تخزين المياه خلف سد إليسو لمدة شهر

المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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