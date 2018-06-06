شاهد: المئات يتظاهرون في فرنسا ضد زيارة نتانياهو

تظاهر مئات الأشخاص في باريس ومدن فرنسية أخرى الثلاثاء احتجاجا على زيارة بنيامين نتانياهو لفرنسا، تلبية لدعوة أطلقتها منظمات ترى في الزائر الإسرائيلي "مجرم حرب".

وفي باريس التي وصلها نتنياهو عصر أمس الثلاثاء للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون تجمهر المحتجون بهدوء قرب مجمع ليزانفاليد رافعين العلم الفلسطيني وعلم جمعية "التضامن بين فرنسا وفلسطين".

وردد المتظاهرون، ومن بينهم السناتور الناشطة في مجال البيئة اليسارية أستير بنباسا، هتافات مناوئة لإسرائيل من بينها "إسرائيل مجرمة وماكرون متآمر" و"أوقفوا قتل الشعب الفلسطيني"، في حين أحاطت بهم قوات مكافحة الشغب التي منعتهم من عبور جسر ألكسندر الثالث فوق نهر السين.

وفي مرسيليا (جنوب) تظاهر حوالي 200 ناشط في إحدى ساحات وسط المدينة رافعين علما فلسطينيا ضخما، في حين تظاهر للغاية عينها في ليل (شمال) حوالى 80 شخصا، كما جرت تظاهرة مماثلة في وسط مدينة سانت-ايتيان شارك فيها حوالى 200 شخص، بينما تظاهر حوالى 20 شخصا على أحد جسور مدينة ليون.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ظهر الثلاثاء إلى الإليزيه للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون ومحاولة إقناعه بإقامة جبهة مشتركة ضد إيران.

وبعد برلين وباريس، يتوجه نتنياهو اليوم الأربعاء إلى لندن، المحطة الأخيرة في جولته الأوربية.

ويبذل الأوربيون ما بوسعهم لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في الثامن من مايو/ أيار الماضي.