برلمان العراق يقرر إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات العامة

صوت البرلمان العراقي اليوم الأربعاء لصالح قرار بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، وحقق فيها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.

وجاء التصويت على الفرز اليدوي بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".

وبعد عدة محاولات فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، عقد 173 نائبا من أصل 328 في البرلمان المنتهية ولايته جلسة استثنائية الأربعاء.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت.

وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ تنظيم الانتخابات في 12 أيار/مايو، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.

وأكد البرلمان الأربعاء أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدويا بدون استخدام أي آلات.

وقرر البرلمان: "إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الامر".

كما قرر البرلمان وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة.

ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة ووضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد من الغموض السياسي في العراق.

وفاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه مقتدى الصدر الجميع بحصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات، متقدما على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.

وتبدو حركة الاحتجاج الأوسع والأكثر عرضة للانفجار، في محافظة كركوك المتعددة الأعراق والغنية بالنفط. وتبادل فيها الاكراد الذين يشكلون أكثرية والعرب والتركمان التهديدات، ما اضطر السلطات الى إعلان حظر تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.