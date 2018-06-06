القضاء الفرنسي يرفض اتهام طارق رمضان باغتصاب امرأة ثالثة

رفض قضاة التحقيق الفرنسيون الثلاثاء إثر استجوابهم المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان الموقوف بتهمة اغتصاب امرأتين اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة.

وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس" فإن وكيل الدفاع عن رمضان أفاد أن موكله أكد للمحققين أنه والمدعية عليه جمعتهما علاقة جنسية بالتراضي.

وقال المحامي إيمانويل مارسينيي إن "القضاة اعتبروا إثر شروحات رمضان والوثائق التي أمكن تزويدهم بها أنه ليس هناك مجال لتوجيه الاتهام إلى رمضان فيما يتعلق بمنية"، في إشارة إلى المرأة الثالثة التي تتهم المفكر الإسلامي باغتصابها تسع مرات بين العامين 2013 و2014.

ورمضان (55 عاما) موقوف في مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللوحي، وهو ينفي نفيا قاطعا تهم الاغتصاب الموجهة إليه.

وأمر قضاة مطلع فبراير/شباط 2018 بوضع رمضان قيد التوقيف الاحتياطي بدعوى الخوف من فراره إلى الخارج أو من ممارسة ضغوط على نساء أخريات قدمن شهادات ضده، دون الكشف عن أسمائهن.