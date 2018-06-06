البث الحي
سياسة|السعودية

السعودية تقرر توقيف المُخالِفات لقوانين المرور بـ"مؤسسة رعاية الفتيات"

سيدة سعودية تستخدم محاكي السيارة في أول معرض نسائي للسيارات في السعودية
سيدة سعودية تستخدم محاكي السيارة في أول معرض نسائي للسيارات في السعودية
6/6/2018

وافق مجلس الوزراء السعودي على إيداع النساء اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية موجبة للتوقيف في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لتوقيفهن فيها.

ويأتي القرار استعدادًا لموعد السماح بقيادة المرأة للسيارات في البلاد بدءاً من 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وتتبع مؤسسة "رعاية الفتيات" وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 30 عاماً.

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت الإثنين الماضي استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية، استعدادًا لموعد السماح للمرأة بقيادة السيارات، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

يشار إلى أنه في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو الجاري، ووفق الضوابط الشرعية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)