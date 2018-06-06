السعودية تقرر توقيف المُخالِفات لقوانين المرور بـ"مؤسسة رعاية الفتيات"

وافق مجلس الوزراء السعودي على إيداع النساء اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية موجبة للتوقيف في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لتوقيفهن فيها.

ويأتي القرار استعدادًا لموعد السماح بقيادة المرأة للسيارات في البلاد بدءاً من 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وتتبع مؤسسة "رعاية الفتيات" وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 30 عاماً.

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت الإثنين الماضي استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية، استعدادًا لموعد السماح للمرأة بقيادة السيارات، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

يشار إلى أنه في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو الجاري، ووفق الضوابط الشرعية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.