الرئيس المصري يصدر عفوا عن 712 سجينا

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الأربعاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 712 سجينا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن الكثير من المفرج عنهم من الشبان الذين سجنوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولم تصدر بعد قائمة كاملة بأسماء المفرج عنهم.

ويصدر السيسي عدة قرارات بالعفو سنويا خلال المناسبات الرئيسية وغالبا ما يشمل ذلك الإفراج عن طلاب ومحتجين شبان.

وتضم السجون المصرية الآلاف من المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، ومن بينهم قيادات حزبية ونشطاء ومدونون وصحفيون، بينما ينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر، وتقول الحكومة المصرية إن جميع السجناء متهمون في قضايا جنائية.