الأرجنتين تلغي مباراتها الودية الأخيرة قبل كأس العالم مع إسرائيل

ألغت الأرجنتين مباراتها الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم لكرة القدم مع إسرائيل بعد زيادة الضغط السياسي قبل المباراة التي كانت مقررة في القدس يوم السبت القادم.

وأبلغ المهاجم غونزالو هيغواين أمس الثلاثاء شبكة (ئي.إس.بي.إن)، وقال "لقد فعلوا أخيرا الشيء الصحيح" مؤكدا التقارير التي ذكرت أن المباراة أُلغيت.

وكان من المقرر أن تكون المباراة التي كانت ستقام في استاد تيدي كوليك في القدس الأخيرة للأرجنتين قبل انطلاق مشوارها في نهائيات كأس العالم في روسيا يوم 16 يونيو/حزيران.

ولم يصدر أي رد فعل بعد من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أو الساسة الإسرائيليين، وقالت تقارير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ليطلب منه إقناع الفريق بعدم إلغاء زيارته.

ونقل راديو إسرائيل عن مسؤول دبلوماسي، لم يكشف عن هويته، قوله إن فرص إنقاذ المباراة ضئيلة للغاية.

واجتذبت زيارة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم مرتين اهتماما ضخما وسط المشجعين الإسرائيليين في الأساس بسبب المشاركة المتوقعة للاعب برشلونة الكبير ليونيل ميسي.

واحتفل الفلسطينيون بإلغاء المباراة في غزة بينما أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا في رام الله بالضفة الغربية يشكر فيه ميسي وزملاءه على إلغاء المباراة، وقال الاتحاد الفلسطيني إنه يقدم التحية "للاعبي المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ميسي الذين رفضوا أن يكونوا جسرا لتحقيق مآرب غير رياضية".

وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم "إرادة القيم والأخلاق ورسالة الرياضة انتصرت اليوم، وتم رفع البطاقة الحمراء بوجه إسرائيل بإلغاء هذه المباراة".

ويقع الاستاد الذي كان سيستضيف المباراة في القدس الغربية، لكن وضع المدينة يعتبر في غاية الحساسية، وكان من المفترض أن تقام المباراة في حيفا لكن السلطات الإسرائيلية خصصت تمويلا لنقلها إلى القدس لتزيد من غضب الفلسطينيين بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية إلى هناك الشهر الماضي.

من جانبه عبر وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأربعاء عن أسفه لإلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة السبت بين المنتخبين الأرجنتيني والإسرائيلي في القدس، معتبرا أن الفريق الارجنتيني "خضع للذين يضمرون الكراهية لإسرائيل".

وبعيد إعلان السفارة الإسرائيلية في بيونس إيريس إلغاء المباراة الودية على خلفية "تهديدات واستفزازات" ضد النجم ليونيل ميسي، قال ليبرمان "من المؤسف أن فريق كرة القدم الأرجنتيني لم يقاوم ضغوط الذين يضمرون الكراهية لإسرائيل وهدفهم الوحيد انتهاك حقنا الأساسي في الدفاع عنا وتدمير إسرائيل".

وهو أول تعليق لمسؤول حكومي إسرائيلي منذ الإعلان عن إلغاء المباراة.