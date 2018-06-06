إعفاء وزير الداخلية التونسي بعد أيام من غرق قارب مهاجرين

قال بيان لرئاسة الحكومة التونسية إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد أقال وزير الداخلية لطفي براهم بعد أيام من غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس في حادث قتل فيه ما لا يقل عن 68 شخصا.

وانتقد الشاهد عدم انتباه القوات الأمنية لتجمع نحو 180 مهاجرا أبحروا في مركب متهالك باتجاه إيطاليا. وأعفى براهم فجر الأربعاء 10 مسؤولين أمنيين من مناصبهم على خلفية الحادث.

وسيشغل وزير العدل غازي الجريبي المنصب وزيرا للداخلية بالنيابة.

وكان مركب الصيد المتهالك الذي غرق مكتظا بحوالي 180 مهاجرا أغلبهم تونسيون كانوا يحاولون الهروب من شبح البطالة والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تجتاح بلدهم منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.

وقال ناجون إن ربان السفينة تركها عندما بدأت في الغرق كي لا يقع بين أيدي قوات خفر السواحل.

وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن قوات خفر السواحل أوقفت منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مايو/ أيار نحو ستة آلاف مهاجر أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا باستخدام القوارب، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة ببضع مئات فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر أنه رغم سوء الأحوال الجوية في الأشهر الأولى العام الحالي اعتقلت السلطات ستة آلاف بينما بلغ العدد الإجمالي خلال العام الماضي حوالي ثمانية آلاف.

وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن 1910 مهاجرين تونسيين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بين أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 أبريل/ نيسان الماضي منهم 39 امرأة و307 من القصر من بينهم 293 كانوا بمفردهم.

وقال ماتيو سالفيني الذي أدى اليمين وزيرا جديدا للداخلية في إيطاليا إن بلاده لن تكون "مخيم اللاجئين في أوربا" بعد الآن ووعد باتخاذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين وإعادة من وصلوا بالفعل.

وتمثل جزيرة قرقنة جنوب البلاد منصة انطلاق لقوارب الهجرة غير النظامية من سواحل تونس نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية بجزيرة صقلية.