أمريكا تحذر الإمارات من الهجوم على ميناء الحديدة اليمني

حذرت الولايات المتحدة حليفتها المقربة الإمارات من شن هجوم على مدينة الحديدية الساحلية في اليمن، وهو ما يخشى خبراء الأمم المتحدة من أنه قد يتسبب في أزمة إنسانية جديدة.

صدر التحذير بينما تقدمت قوات يمنية تساندها الإمارات حتى صارت على مسافة عشرة كيلومترات من الميناء الواقع على البحر الأحمر والذي يستقبل معظم الإمدادات الإنسانية لسكان البلد الذي مزقته الحرب.

وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أن واشنطن تعارض أي مساعي من جانب الإمارات والقوات اليمنية التي تساندها للسيطرة على المدينة.

وقال المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث عن الأمر، "الولايات المتحدة واضحة وثابتة على مبدأ أننا لن ندعم أي أعمال من شأنها أن تدمر البنية الأساسية الرئيسية أو يحتمل أن تزيد من تدهور الوضع الإنساني الرهيب الذي اتسع نطاقه في هذا

وأضاف "نتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بقانون النزاعات المسلحة وتجنب استهداف المدنيين أو البنية الأساسية التجارية".

ويجمع الولايات المتحدة والإمارات تحالف اقتصادي وأمني وثيق، وتعمل الدولتان معا ضد جماعات مسلحة في اليمن وأماكن أخرى.

وسيمثل أي دعم أمريكي مباشر لهجوم بري تشنه الإمارات على الحديدة عدولا عن السياسة الأمريكية تجاه اليمن، والتي تسعى إلى التركيز على النشاط العسكري الأمريكي ضد مسلحين منتمين للقاعدة.

وكذلك حثت الولايات المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية مرارا، سواء في عهد الرئيس دونالد ترمب أو خلال حكم سلفه باراك أوباما، على تجنب إيقاع ضحايا مدنيين.

بيد أن منتقدين لواشنطن يقولون إن تزويدها الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية بالوقود ومبيعات الأسلحة، ودعم المخابرات المحدود يجعلها متواطئة في سقوط ضحايا مدنيين جراء هجمات التحالف.

من جانب آخر حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الهجوم على الحديدة، التي يقارب عدد سكانها 600 ألف، سيسبب كارثة إنسانية، وتقوم خطة طوارئ أعدتها المنظمة الدولية على أن عشرات الآلاف قد يموتون في أسوأ الاحتمالات، وهو حصار طويل الأمد.

وقال مسؤول غربي، شريطة عدم الكشف عن هويته، "فيما يتعلق بعملية السيطرة على الحديدة نحن واضحون تماما في أننا نريد المشاركة على المسار السياسي"، مضيفا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث "لديه الآن أفضل فرصة تتاح لأحد منذ فترة.. في دفعه المسار السياسي قدما".

وأضاف "السعوديون والإماراتيون أوضحوا أنهم لن يتحركوا دون أن يفهم أصدقاؤنا وشركاؤنا الخطوات التالية- كيف سيكون اليوم التالي- إذا حدث هجوم على الحديدة".

وأفاد مصدران مطلعان بأن مسؤولين أمريكيين التقوا في البيت الأبيض أمس الثلاثاء لبحث الأزمة، ولم يتضح ما إذا كانوا قد توصلوا لأي قرارات.

وذكرت مصادر سياسية يمنية الإثنين أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث موجود في العاصمة صنعاء للتوسط في اتفاق للحيلولة دون هجوم محتمل على الحديدة، والذي ستتولى بموجبه المنظمة الدولية السيطرة على الميناء.