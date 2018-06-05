محكمة بحرينية تؤيد حكما بسجن الناشط نبيل رجب 5 سنوات

أيّدت محكمة استئناف بحرينية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن خمسة أعوام بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب لإدانته بنشر تغريدات تنتقد الحرب في اليمن والأوضاع في السجون البحرينية.

وكان الحكم بسجن نبيل رجب قد الذي صدر في فبراير/شباط الماضي.

ويقضي رجب بالفعل حاليا حكما بالسجن عامين على صلة بتصريحات إعلامية كانت صدرت عنه، ما يرفع المدة المحكوم عليه بها إلى سبع سنوات.

وأكد محمد الجيشي، محامي رجب، أن محكمة الاستئناف رفضت طلب الاستئناف وأيدت الحكم الصادر بالسجن خمس سنوات، ولا تزال هناك فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استبقت قرار محكمة الاستئناف بمطالبة الحكومة البحرينية بإسقاط تهم رجب وإطلاق سراحه، وقالت إنه "لا يوجد بين ما نشره نبيل رجب حول حقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن ما يبرر بقاءه ولو دقيقة واحدة خلف القضبان".

وكان رجب (53 عاما) قد تلقى حكما آخر في يوليو/تموز من العام الماضي بالسجن عامين بتهمة نشر أخبار كاذبة في مقابلات أجراها مع محطات تليفزيونية إقليمية، تحدث فيها عن الوضع الداخلي لبلاده عامي 2015 و2016.

وجرى توقيف رجب في يونيو/حزيران من عام 2016 من قريته في شمال البحرين، ومنذ توقيفه، قضى معظم هذه المدة في الحجز الانفرادي.

وفي يوليو /تموز من عام 2015، أصدر ملك البحرين، عفوا عنه لأسباب صحية عندما كان يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر بعد تغريدات على تويتر انتقد فيها وزارتي الدفاع والداخلية.

وسبق أن أمضى رجب عامين في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه في مايو/أيار من عام 2014، وكان توقيفه قد تم على خلفية اتهامات على صلة بالاحتجاجات.

وتقول منظمات حقوقية إن رجب يعاقب على "التعبير عن رأيه، ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".