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سياسة|مصر

صور: الاعتداء على إفطار "الحركة المدنية الديمقراطية" بالقاهرة

فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتلقى العلاج بعد الاعتداء عليه
فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتلقى العلاج بعد الاعتداء عليه
5/6/2018

اعتدى مجهولون اليوم الثلاثاء على حفل الإفطار الذي أقامته "الحركة المدنية الديمقراطية" في "النادي السويسري" بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال زياد العليمي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن من وصفهم بـ"البلطجية" قاموا بالاعتداء على المشاركين في الإفطار بالتزامن مع قطع الكهرباء عن المكان.

ونشر العليمي صورا على حسابه بموقع فيسبوك تظهر تحطيم مائدة الإفطار، كما نشر صورا لفريد زهران رئيس الحزب وهو يتلقى العلاج بعد الاعتداء عليه وإصابته في رأسه.

ونقل موقع "مدى مصر" عن خالد داود رئيس حزب الدستور وأحد المشاركين في الإفطار، تأكيده أن الاعتداء كان مدبرا، مستشهدا بترديد المهاجمين عبارات مثل "يا خونة يا جواسيس" وكذلك قطع التيار الكهربائي أثناء الاعتداء.

وتضم الحركة المدنية -التي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي- أحزاب الدستور والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والإصلاح والتنمية، والعيش والحرية (تحت التأسيس).

ويشارك فيها أيضا 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة من أبرزهم حمدين صباحي -الذي خاض انتخابات الرئاسة عام 2014 ضد السيسي- وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى المحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات.

وكانت الحركة المدنية قد دعت المصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس/ آذار الماضي، معللة ذلك بأن السلطات "أخلت الساحة قسريا" للسيسي، كما اتهمت الدولة بإغلاق المجال العام وانتهاك الدستور، وعدم احترام الحقوق والحريات والانحياز للسيسي في الانتخابات وتسخير الإعلام لتشويه المنافسين.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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