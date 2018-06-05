شرطة ألمانيا تعلن زوال الخطر بعد تحذير من "وضع خطير" في مدرسة

أعلنت الشرطة الألمانية زوال الخطر بعدما طوقت وفتشت مدرسة ابتدائية في برلين والمنطقة المحيطة بها استجابة لاتصال هاتفي حذر السلطات من "شخصين مريبين" يدخلان المدرسة.

وتسبب بلاغ من أحد الأفراد للشرطة الألمانية للاشتباه في رجلين يحومان حول مدرسة ابتدائية في العاصمة برلين في إثارة الذعر داخل المدرسة، فقد قامت الشرطة عقب تلقي البلاغ بإخلاء المدرسة في حي فيدينج قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بتمشيط المبنى، ضمن عملية أمنية واسعة.

وقامت شرطة برلين بإجلاء الطلاب والمعلمين من المدرسة الواقعة بمنطقة غيسوندبرونين في برلين، وحثت السكان على تجنب المنطقة.

وكتبت شرطة برلين على صفحتها على تويتر: "ننفذ الآن عملية في مدرسة ابتدائية في (منطقة) غوتنبورغر (وسط برلين)، إثر الاشتباه بوجود وضع خطير".

وتابعت الشرطة "قمنا بإجلاء الطلبة والمعلمين من مبنى المدرسة".

ونقلت الصفحة نفسها عن المتحدث باسم شرطة برلين، توماس نوين دورف، قوله إنهم تلقوا بلاغاً من شخص كان يتواجد داخل المدرسة عن وجود شخصين بحوزتهم أسلحة، ويهرولان باتجاه مدخل المدرسة، لذلك قمنا بهذه العملية.

وأظهرت لقطات عددا من الأهالي المفزوعين وهم يحاولون الدخول الى المبنى بينما تقوم الشرطة بعمليات تفتيش وتقوم بطرح الأسئلة على بعض الموجودين في المكان.

من جانب آخر ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الشخص الذي قدم البلاغ قال إنه رصد شخصين مسلحين يدخلان المدرسة.

وقالت صحيفة "برلينر تسايتونغ" المعنية بأخبار برلين، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الشرطة فتشت عددا من الأشخاص في محيط مقر المدرسة دون أن تعثر على مشتبه بهم، وأنّ عملية الشرطة في المدرسة شارفت على الانتهاء على ما يبدو، دون العثور على مشتبه بهم.