شاهد: مسلمون بالفلبين يقضون ثاني رمضان بمخيمات النازحين

يقضي المسلمون، الذين فروا من الحرب على مسلحين موالين لتنظيم الدولة في جنوب الفلبين العام الماضي، شهر رمضان جديدا في مخيمات النازحين.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 350 ألف شخص في مدينة مراوي عام 2017 في أعقاب استيلاء مئات المسلحين بقيادة مجموعة "ماوت" المرتبطة بتنظيم الدولة، على أجزاء من المدينة في بداية شهر رمضان العام الماضي.

وبعد مرور أكثر من عام، أصبحت المدينة خالية من المسلحين منذ أكتوبر/تشرين الأول، لكن السكان مثل جون أوتوه بانيسيل جونيور مضطرون لقضاء شهر رمضان المعظم في مدن الخيام الضيقة من جديد في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة إلى وضع خطط إعادة الإعمار موضع التنفيذ.

ويدعو بانيسيل جونيور، الذي يعيش في مخيم للنازحين يطلق عليه "مجتمع الأمل"، كل يوم لتتحقق له أمنيتان في رمضان: عودة أطفاله السبعة إلى المدارس والعثور على عمه المفقود.

ويزرع بانيسيل جونيور قطعة أرض صغيرة في المخيم لتعزيز الإمدادات المحدودة لعائلته من مواد الإغاثة.

ويقول إن الاستمرار في العمل والقدرة على الإنتاج في ظل الظروف القاسية التي يواجهها يساعده في الحفاظ على احترامه لذاته في الوقت الذي لا يزال فيه ينتظر فرصة العودة إلى موطنه وتوفير فرصة معيشة أفضل لأطفاله.

وسمح الجيش لبانيسيل جونيور وجيرانه السابقين بزيارة منازلهم في مراوي في أبريل/نيسان حيث لم يجدوا منها سوى الحطام والأطلال.

وقالت الحكومة إن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء مراوي بالكامل بسبب حجم الأضرار الناجمة عن القتال المكثف والضربات الجوية المنتظمة. وتقدر التكلفة بأكثر من 1.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية لتعقب آخر قادة مجموعة ماوت حتى نهاية العام.

وفي الوقت الحالي، لا يستطيع بانيسيل جونيور وغيره من سكان مراوي سوى قضاء وقتهم في معسكرات الإجلاء والصلاة في مساجد مؤقتة، على أمل أن تستمر الحكومة في إرسال المساعدات لهم حتى عودتهم.

ويعتبر الإسلام ثاني أكثر الديانات انتشارًا في الفلبين التي تقطنها أغلبية كاثوليكية، حيث يعتنق أكثر من 10% من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين الإسلام، معظمهم في جزيرة مينداناو جنوب البلاد.