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سياسة

شاهد: تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مجددا في اليمن

5/6/2018

في ظل نقص مياه الشرب النظيفة والموارد الطبية في اليمن، عادت حالات الإصابة بالكوليرا إلى الصعود مرة أخرى.

وتبذل المراكز الطبية كل ما بوسعها لاحتواء المرضى، غير أنها تشهد تزايدًا في أعداد المرضى.

سيدات وأطفال يمنيون يتشاركون الأسّرة في أحد المراكز الطبية المكتظ في مديرية المنصورية، حيث يعاني الجميع من الكوليرا التي تفشت في هذا البلد الذي دمرته الحرب.

وتعاونت المنظمات الإنسانية الدولية، مع الأطباء للحيلولة دون تفشي المرض. وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن تفشي الكوليرا تم احتواؤه.

غير أن الأطباء في هذا المشفى يقولون إنهم يشهدون زيادة في حالات الإصابة. الناس يتوافدون على هذا المركز كل يوم للسيطرة على الكوليرا.

لكن في ظل عدم وصول المساعدات الدولية للمراكز الريفية، فإن الأطباء يعجزون عن معالجة كافة الحالات بكفاءة.

نتيجة لذلك، يتفشى المرض وينتشر غالبًا من طفل لآخر، كما توضح أم يمنية تدعى وفاء حسن سالم.

إضافة إلى نقص الإمدادات الطبية، فإن ندرة مياه الشرب النظيفة تؤدي هي الأخرى إلى انتشار الأمراض.

وأسفرت الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح ثلاثة ملايين، كما تسببت في تدمير البنية التحتية، وإصابة النظام الصحي بالشلل، ودفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.

وتعتبر الأمم المتحدة أن اليمن يمثل أكبر كارثة إنسانية في العالم، إذ إن أكثر من 22.2 مليون نسمة بحاجة ماسة للمساعدة.

المصدر : أسوشيتد برس
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