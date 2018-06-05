شاهد: الاحتلال يعتقل 15 معتكفا بالأقصى والتهمة: "تلاوة القرآن"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 12 مُصلياً من أمام الجامع القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك وسط أجواء شديدة التوتر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن أحد حراس المسجد، أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين المعتكفين في الأقصى، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المستوطنين لباحاته عبر باب المغاربة، واعتقلت 12 منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، بذريعة قيامهم بتلاوة القرآن بصوت مرتفع.

ووصف الحارس اقتحامات اليوم بالتطور الخطير، مشيرًا إلى أن الاقتحامات كانت تُمنع في الأيام العشرة الأخيرة في شهر رمضان بسبب تدفق المصلين وتعبدهم واعتكافهم بمسجدهم على مدار هذه الأيام.

وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الاحتلال وهي تعتقل المصلين من ساحات المسجد الأقصى، بينما كانوا يقرأون القرآن.

ومنذ ساعات الصباح فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة وانتشرت في ساحات المسجد لتأمين وتوفير الحماية للمستوطنين، وحدثت اشتباكات بالأيادي بين الفلسطينيين في المسجد ومجموعات المستوطنين الذين اقتحموا ساحاته، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وحسب شهود عيان، فإن عناصر الشرطة والوحدات الخاصة وخلال اقتحامهم لساحات المسجد وتوفير الحماية للمستوطنين، تعمدوا مهاجمة الفلسطينيين والاعتداء على المصلين في ساحات المسجد القبلي، حيث كانوا يتلون القرآن.

وأضاف الشهود أن الوحدات الخاصة اعتدت على المصلين بالضرب والدفع واعتقلت 15 شابا واقتادتهم إلى مركز التحقيق "باب السلسلة" بالقدس القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان خلال اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، علمًا أن أكثر من 66 مستوطنًا اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة.

ونصبت شرطة الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة، وأوقفت عددًا من الشبان وطلاب المدارس، واستجوبتهم في البلدة القديمة.

وكانت "جماعات الهيكل المزعوم"، دعت أنصارها قبل يومين، لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في اليوم الـ20 من رمضان، لكسر فكرة إغلاق الأقصى في وجه المقتحمين خلال العشر الأواخر من رمضان.