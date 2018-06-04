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سياسة

ليبرمان: 200 طائرة ورقية فلسطينية أحرقت 9 آلاف دونم

طائرة ورقية حارقة من قطاع غزة
طائرة ورقية حارقة من قطاع غزة
4/6/2018

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن فلسطينيين أطلقوا مؤخرا 600 طائرة ورقية حارقة من قطاع غزة تم اعتراض 400 منها.

وأضاف، تسببت 200 أخرى بإحراق 9 آلاف دونم (الدونم = ألف متر مربع) من المحاصيل والغابات.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن ليبرمان، قوله في اجتماع (الاثنين) لحزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يتزعمه: "تم حتى الآن إطلاق 600 طائرة ورقية من قطاع غزة وتم اعتراض 400 منها من خلال الوسائل التكنولوجية".

وأضاف "نجحت 200 طائرة ورقية في الوصول إلى أراضينا، وأحرقت 9 آلاف دونم من المحاصيل والغابات".

ويستخدم الفلسطينيون الطائرات الورقية الحارقة منذ مايو/أيار الماضي، فيما تقول إسرائيل إنها تواجه صعوبة كبيرة في منعها.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له: "أوعز رئيس الوزراء، لرئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ببدء العمل على بلورة إجراءات من شأنها خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للبلدات المتاخمة لقطاع غزة، والتي تكبدت أضرارا جراء الحرائق التي أضرمها الفلسطينيون في أراضيها من أموال السلطة الفلسطينية".

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب والجمارك على البضائع القادمة من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية وتقدر بعشرات ملايين الدولارات شهريا.

ولم يتضح قيمة الأموال التي تعتزم إسرائيل خصمها من المستحقات المالية الفلسطينية.

وقال ليبرمان: "يجب أن يكون واضحا أننا غير مستعدين لقبول روتين الطائرات الورقية، ولا أعمال شغب على السياج، ولا محاولات اختراق وإلحاق أضرار بالأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "لذلك، سوف نتصرف وفقا للمصالح الإسرائيلية في الوقت المناسب وعندما نقرر، عادة أنا لا أبقي أي حساب مفتوح، وسنغلق كل الحسابات مع حماس والجهاد الإسلامي".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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