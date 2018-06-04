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سياسة|كوريا الشمالية

عزل أكبر ثلاثة مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية

كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية
4/6/2018

قالت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أمس (الأحد) إن أكبر ثلاثة مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن أكبر ثلاثة مسؤولين في جيش كوريا الشمالية جرى استبدالهم.

وقالت "يونهاب" إن المسؤولين الثلاثة هم وزير الدفاع باك يونغ سيك ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري ري ميونغ سو وكيم جونغ جاك مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول بالمخابرات لم تنشر اسمه القول إن نو كوانغ تشول النائب الاول لوزير القوات المسلحة الشعبية حل محل باك يونغ سيك وزيرا للدفاع بينما حل محل ري ميونغ سو نائبه ري يونغ جيل.

كانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أكدت في وقت سابق أن كيم سو جيل قائد الجيش قد حل محل كيم جونغ جاك في منصب مدير المكتب السياسي العام التابع للجيش الشعبي الكوري.

ويستعد كيم جونغ أون لقمة مهمة مع ترمب في سنغافورة يوم 12 من يونيو/حزيران وذلك في أول اجتماع من نوعه بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي.

ولم تتضح دوافع كيم لاتخاذ هذه الخطوة لكن محللين قالوا إن التغييرات تسمح له وللحزب الحاكم بإحكام قبضتهما على الجيش الشعبي الكوري في وقت حرج تتواصل فيه البلاد مع العالم وتنشد التنمية المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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