شاهد: منظمات تطالب بتحقيق دولي في استشهاد المسعفة رزان

طالبت "شبكة المنظمات الأهلية" الفلسطينية، في قطاع غزة، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد المسعفة، رزان النجار21 عامًا، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي.

واستشهدت رزان خلال أداء عملها قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، حيث كانت تسعف المصابين خلال مسيرات العودة السلمية التي يرد عليها الاحتلال بالقصف والرصاص.

وقال عائد ياغي، منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات (تضم في عضويتها 133 منظمة) "نطالب المجتمع الدولي ومنظماته بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في استشهاد رزان النجار، وكافة أبناء شعبنا".

وأضاف ياغي خلال وقفة نظّمتها الشبكة، والجمعية، الأحد، أمام مقر منظمة الصحة العالمية في غزة "رغم ما وثقته الكاميرات إلا أن المجتمع الدولي مازال صامتًا اتجاه هذه الجريمة، وفشل حتى الآن في محاسبة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي".

واستدرك ياغي "صمت المجتمع الدولي يعطي المحتل الضوء الأخضر للإمعان بعمليات القتل بحق شعبنا والطواقم الطبية والصحفية وغيرهم ممن يوفر لهم القانون الدولي الحماية".

وشارك في الوقفة العشرات من أفراد الطواقم الطبية والصحية في غزة.

وتابع "الطواقم الطبية جاءت اليوم إلى مقر الأمم المتحدة؛ لمطالبتها بالقيام بدورها في توفير الحماية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكمل "نقف اليوم لمطالبة المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بأن يقف أمام مسؤولياته الأخلاقية، وأن يعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا، والطواقم الطبية العاملة في الميدان وذلك حسب القانون الدولي".

وأكد أن المنظمات الأهلية "ستسمر في ملاحقة إسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين".

واستنكر ياغي "الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية في فلسطين، والانحياز الأمريكي لإسرائيل، ما دفع المحتل للإمعان في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الأعزل".

والجمعة، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "المُسفعة المتطوعة رزان النجار، استشهدت بعد تعرضها لرصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وكانت النجار تعمل على إسعاف المصابين بالرصاص الإسرائيلي ميدانيًا قرب حدود غزة مع إسرائيل، منذ بداية مسيرة "العودة"، في 30 مارس/آذار الماضي.