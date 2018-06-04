شاهد| لولوة الخاطر: جزء من الخلاف الخليجي بدأ مع الربيع العربي

قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر(الاثنين) إن جزء من الخلاف الخليجي بدأ مع الربيع العربي، حيث اختلفت الرؤى تجاه تلك الثورات.

وأضافت خلال ندوة بجامعة قطر، عن أثر الحصار على قطر بعد مرور عام، أن الأزمة لم تقف عند الربيع العربي بل تطورت إلى أزمة في الخليج العربي.

وتابعت أن دول الحصار تتحدث عن مشروع لديها، إلا أن حقيقة الأمر أنه لا يوجد لدى دول الحصار مشروع مكتمل العناصر أو مكتمل الملامح للمنطقة، ويقوم المشروع على النفي في مواجهة الآخر.

وأوضحت، الخاطر، أن تلك الدول بدأت في عام 2013 في استحضار القومية العربية إلا أن ذلك الاستحضار جاء في مقابل الضفة الأخرى من الخليج.

وتابعت قائلة إن دول الحصار الخليجية تشهد وضع إعادة تشكيل عقد اجتماعي جديد، من دون معرفة ما ستؤول إليه الأمور.

وقالت الخاطر إنه على الرغم من تبني دول الحصار خطاب "القومية العربية" فإنها انتقلت بالقضية الفلسطينية من المركز إلى الهوامش، مضيفة "نحن أمام خطاب قومي عربي وظيفي".