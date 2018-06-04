سحب تمور إسرائيلية من متجر فرنسي بعد احتجاج مسلم

سحب متجر فرنسي تمورا إسرائيلية من أحد الأقسام المخصصة للسلع الرمضانية لمسلمي البلاد، بعد احتجاج أحد الزبائن المسلمين.

وأوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (الاثنين) أن زبونا في أحد فروع سلاسل كارفور العالمية بمدينة شامبورسي غربي باريس، احتج على وجود هذا المنتج قائلًا "إنه يمثل إهانة للمسلمين".

وأضاف الزبون: "الإسرائيليون يطلقون النار على الفلسطينيين مثل الأرانب، لا أريد أن أموّل قتل إسرائيل للفلسطينيين أو الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت الصحيفة أن أحد مسؤولي المتجر قام بسحب جميع التمور من على الأرفف.

يشار أن الاتحاد الأوربي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 توجيهًا بوضع شارات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.