تفاعل كبير مع تحقيق الجزيرة عن "ليلة القرصنة"

تصدر هاشتاج #ما_خفي_أعظم، على تويتر الأعلى تفاعلًا في دولة قطر، بعدما بثت قناة الجزيرة، الأحد، تحقيقا يكشف تفاصيل قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية في الـ24 من مايو/أيار 2017.

ويحمل التحقيق الذي قدمه الزميل تامر المسحال، عنوان "ليلة القرصنة"، ويكشف معلومات حصرية تنشر للمرة الأولى عن الجهات التي تقف خلف عملية القرصنة، وتتضمن الحلقة شهادات تكشف النقاب عما جرى في كواليس العملية.

وقد تمكن القراصنة من اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ونشروا فيها تصريحات مكذوبة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبعد لحظات من الاختراق كانت قناتا "العربية" و"سكاي نيوز" تسابقان الزمن لبث عشرات العواجل عن مضامين الخطاب المفبرك، وذلك في حملة إعلامية مقصودة.

وسارعت قطر بعد وقت وجيز من اختراق وكالتها وبدء الحملة الإعلامية عليها إلى الإعلان عن قرصنة الوكالة ونفي التصريحات المنسوبة لأميرها، وطالبت وسائل الإعلام بتجاهل تلك التصريحات الملفقة، ولكن "الهجمة" الإعلامية كانت مندفعة نحو هدفها.

وتطورت الأمور بعدها بأيام وفي 5 يونيو/حزيران، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قطع جميع العلاقات مع قطر وبدء حصارها.

وجاءت أغلب تعليقات المغردين على الهاشتاج بموقع "تويتر"، مستنكرة وقوف السعودية والإمارات وراء قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية، كما أعلن معظم المغردين ومن بينهم مسؤولون نشطاء وإعلاميون، تضامنهم مع قطر والأمير تميم.

وتلك أبرز تعليقات المغردين على هاشتاج #ما_خفي_أعظم على تويتر:

عبدالله الوذين

النائب العام: سيتم مباشرة الإجراءات القانونية ضد دول #حصار_قطر لاستعادة كل دولار تمت خسارته بسبب الأزمة، وهي بالمليارات وفي زيادة مضطردة.

الشيخ جوعان بن حمد

جرائم اللصوصية والقرصنة عرفتها البشرية منذ قرون طويلة، لكنها كانت عمل أفراد أو مجموعات، أما في عصرنا هذا فقد أصبحت عمل دول وأنظمة سياسية تتخذها وسيلة لإشعال الفتن وقطع الأواصر الاجتماعية.

ابتسام آل سعد

قرصنة #قنا وفبركة الأخبار.. تهديدات بهجوم عسكري وقلب الحكم.. ضرب العملة القطرية.. نهب ثروات #قطر.. عرقلة اتفاقيات قطر العسكرية مع دول كبرى.. قطع الأرحام.. منع الحج والعمرة.. قذف أعراض بنات قطر.. انحطاط إعلامي.

فعلا #قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا!

#الرياض كانت مقر قراصنة #قنا القطرية من خلال أحد أهم وزاراتها الكبرى والذين قاموا بنشر تصريحات مفبركة على لسان أمير دولة #قطر.

جابر الحرمي

كل التحقيقات إن كانت قطرية أو دولية FBI الأمريكية أو NCA البريطاني أو برامج استقصائية حول قرصنة وكالة الأنباء القطرية فجر 24 مايو 2017 تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن #الإمارات بجهازها الرسمي هي الراعية للقرصنة لبدء حملة على #قطر أعقبها #حصار_قطر.

أسعد الشرعي

#ما_خفي_أعظم هذه الليلة فيه فضائح من العيار الثقيل.

عمرو عبد الهادي

#الإمارات هي من عملت على إيجاد الثغرة لاختراق وكالة الانباء القطرية، #السعودية هي من قامت بالتنفيذ من داخل وزارة سيادية بالرياض.. ماذا تركتم للمافيا؟

لو ما جاء في #ما_خفي_أعظم فيه ١% غير صحيح لتقدمت السعودية بشكوى دولية لنفي ما جاء فيه لكنه صحيح ١٠٠%.

كمحام.. تعجبني عقليه #محمد_بن_زايد الإجرامية فهو لا يقوم بالجريمة منفردًا حتى لا يترك وحيدًا للعقاب. قيامه بالتهكير وقيام #محمد_بن_سلمان بالاختراق يجعلهما في مصير واحد ويدورون وجودًا وعدمًا مع بعضهما فكلاهما في رقبة الآخر

والأجمل في MBZ أنه يقوم بدور الحكومة وبدور المافيا.

عبدالله الشايجي

قناة #الجزيرة تعرض حاليا عشية الذكرى السنوية الأولى برنامج #ما_خفي_أعظم عن قرصنة وكالة الأنباء القطرية التي نسبت كلاما ومواقف مفبركة لأمير #قطر بنت عليها دول الرباعية مواقفها لقطع العلاقات مع قطر وإطلاق شرارة أخطر أزمة تعصف بمنظومة مجلس التعاون الخليجي منذ قيامه قبل37 عامًا.

جاسم سلمان

الإمارات تبادلت الأدوار مع السعودية. سلمتها الثغرات والاختراق تم من الرياض، وبدأت الأجهزة السعودية للترويج للفبركات.

فهد بن عبدالعزيز

للتذكير مع حلقة #ما_خفي_أعظم.. ماذا كان المشهد الدبلوماسي حينها خلف الكواليس؟ وكيف تعاطت تلك الدول مع الرد الدبلوماسي القطري التوضيحي بأن هناك جريمة اختراق إلكترونية؟

و ماذا يقصد #محمد_بن_سلمان برسالته النصية لوزير خارجية قطر كان نصها " الأمر مستمر !"، #تونا_مابدينا؟

حلقة #ما_خفي_اعظم اليوم عن ليلة القرصنة، وثائقية هامة للتاريخ، يتيقن منها الصادق مع ذاته بتلك الدول، أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن من كان على حق، لن يفبرك ويقرصن، بل تشك بمصداقيته وافتراءاته وكذبه على #قطر.

الحق لا يخترق ويقرصن ويفبرك.