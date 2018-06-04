ترمب: أملك سلطة العفو عن نفسي لكنني لم أرتكب أي خطأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) إنه لم يرتكب أي مخالفة لكنه يملك السلطة القانونية "المطلقة" للعفو عن نفسه.

وكرر ترمب بذلك ما قاله محاموه في مذكرة للمحقق الأمريكي الخاص في قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وفي المذكرة، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت، قال محامو ترمب إن الرئيس لا يمكن أن يعرقل التحقيق نظرا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن المذكرة المؤلفة من 20 صفحة والموجهة إلى المحقق الخاص روبرت مولر في يناير/كانون الثاني جاءت ردا على طلبات متكررة من مكتب مولر تطالب باستجواب ترمب.

وكتب ترمب تغريدة على تويتر قال فيها "أملك الحق المطلق في العفو عن نفسي مثلما قال الكثير من أساتذة القانون لكن لماذا أفعل ذلك في حين أنني لم أرتكب أي خطأ؟".

وقال ترمب في تغريدة أخرى "تعيين المحقق الخاص غير دستوري بالمرة".

ونفت روسيا ما ذكرته وكالات مخابرات أمريكية بأن تقديراتها تشير إلى أن موسكو سعت إلى التدخل في انتخابات 2016 لتعزيز فرص ترمب. وقال ترمب أيضا إنه لم يكن هناك تواطؤ.

وقال رودي جولياني محامي ترمب أمس الأحد إن الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه لكنه لا ينوي فعل ذلك.

وكان عدة قرارات عفو أصدرها ترمب قد أثارت تساؤلات حول استخدامه لسلطة العفو الرئاسية ومن بينها قراره الأسبوع الماضي بالعفو عن معلق سياسي محافظ مدان بارتكاب جرائم تتعلق بتمويل حملات انتخابية.

ودفعت هذه القرارات بعض الفقهاء الدستوريين والمحللين القانونيين والمشرعين الديمقراطيين إلى اتهامه بتقويض سيادة القانون بإصدار قرارات عفو وفقا لاعتبارات سياسية.