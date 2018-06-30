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سياسة

نصر الله: سنضع آلية لإعادة أكبر عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم

حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني
حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني
29/6/2018

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أنه بصدد وضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة الطوعية لبلادهم، بالتنسيق مع النظام السوري.

وقال نصر الله في كلمة له (الجمعة) بثتها شاشة قناة "المنار" التابعة للحزب: "سنضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين الذين يريدون العودة الطوعية والآمنة بالتنسيق مع حكومة النظام السوري والأمن العام اللبناني".

وعاد نحو 400 لاجئ سوري كانوا يقيمون في بلدة "عرسال" شرقي لبنان، إلى قراهم في سوريا الخميس.

وسبق أن غادر 500 لاجئ سوري في أبريل/ نيسان الماضي بلدة "شبعا" جنوبي لبنان إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق بين نظام الأسد والأمن العام اللبناني.

ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

ويأتي إعلان نصر الله عن "آلية" إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، وسط حديثه عما وصفه بـ"تحول كبير في جنوب سوريا"، و"الانتصار" على فصائل المعارضة المسلحة هناك.

ومنذ أكثر من 10 أيام، تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا، هجمات جوية وبرية مكثفة من النظام وحلفائه، وتقدمت قوات النظام والمليشيات الشيعية الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي "بصرى الحرير" و"ناحتة" بريف درعا الشرقي.

ولم يصدر تعليق فوري، من الجهات الرسمية اللبنانية أو النظام السوري، على تصريحات "نصر الله".

ومنذ عام 2013 يقاتل حزب الله بشكل علني إلى جانب قوات النظام السوري، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية لذلك.

وفي الشأن اليمني نفى نصرالله، مقتل عناصر من "حزب الله" في اليمن أو وقوعهم في الأسر، معتبراً أن الخبر "عارٍ عن الصحة".

لكن الأمين العام لحزب الله اللبناني تابع بقوله: "لا ننفي ولا نثبت وجودنا في اليمن".

وأعلن الجيش اليمني (الاثنين) الماضي أسر 7 خبراء من حزب الله، في عملية عسكرية بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، معقل جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران.

المصدر : الأناضول
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