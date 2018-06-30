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سياسة

مقتل 6 في هجوم لمسلحين على قوات أفريقية في مالي

29/6/2018

قال متحدث باسم قوة عسكرية أفريقية في مالي إن مسلحين أغاروا على مقر للقوة في وسط مالي بالصواريخ والمتفجرات مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقال مسؤولون إن المسلحين هاجموا المجمع الواقع في بلدة سيفاري بسيارة ملغومة وتبادل بعضهم إطلاق النار مع قوات من مالي محاولين اختراقه.

وأظهرت صور من الموقع بقايا سيارة متفحمة وحفرة وأضرارا لحقت بجدران المباني التي تستخدمها قوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تشكلت العام الماضي بهدف القضاء على المسلحين في منطقة الساحل الأفريقي في غرب القارة.

وذكر متحدث باسم قوة مجموعة دول الساحل أن جنديين وأربعة مهاجمين قتلوا. ومجموعة الخمس مشكلة من قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وقال أبو بكر ديالو المتحدث باسم وزارة الدفاع: "أطلق المهاجمون صواريخ على المقر وبعضهم تسلل إلى المجمع. حدث تبادل لإطلاق النار".

وقال مصدر في الأمم المتحدة في سيفاري طلب عدم الكشف عن اسمه إن المجمع هوجم أيضا بسيارة ملغومة. وأضاف أن إطلاق النار توقف قبيل المساء.

ووقع الهجوم قبل شهر من انتخابات الرئاسة في مالي.

المصدر : رويترز
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