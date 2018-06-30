ماليزيون يتبرعون بـ 33 مليون دولار لسداد ديون بلادهم

قالت وزارة المالية الماليزية (السبت) إن الماليزيين تبرعوا بمبلغ 33 مليون دولار أمريكي، خلال شهر واحد، للمساهمة في سداد الديون الخارجية للبلاد.

وذكر بيان صدر عن الوزارة أن التبرعات التي قدمها المواطنون الماليزيون إلى "صندوق الأمل" منذ تأسيسه قبل شهر لسداد ديون البلاد، بلغت 33 مليون دولار.

وفي 30 من مايو/أيار الماضي، أنشأ رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، "صندوق الأمل"، ودعا لدى فوزه في 9 من مايو/آيار الماضي، إلى إعادة بناء البلاد.

كان الماليزيون تبرعوا في اليوم الأول فقط لتأسيس الصندوق بـ1.76 مليون دولار.

وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، 252 مليار دولار.

وضمن إجراءات تخفيض الإنفاق التي اتخذتها الحكومة، تم تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 في المئة.