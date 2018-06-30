كوميدي أمريكي يتظاهر بأنه عضو كونغرس ويناقش ترمب في قضايا سياسية

قال فنان كوميدي أمريكي إنه تظاهر بأنه عضو في مجلس الشيوخ وتمكن من التحدث عبر الهاتف إلى الرئيس دونالد ترمب أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة.

ونشر الكوميدي الأمريكي، جون ميلينديز مقطعا صوتيا للمكالمة الهاتفية المزعومة على نشرته الصوتية (ستترينغ جون) – جون المتلعثم- إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالبيت الأبيض وتظاهر بأنه السيناتور روبرت مينديز.

وقال الكوميدي الأمريكي إنه تظاهر بأنه عضو في مجلس الشيوخ وتمكن من التحدث عبر الهاتف إلى الرئيس دونالد ترمب أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة، وناقش معه قضايا سياسية مختلفة بما في ذلك الهجرة والمحكمة العليا.

وأوضح أنه وبعد فترة طويلة من التحدث مع مساعدين، تلقى اتصالا في النهاية من شخص يبدو صوته مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي قال إنه عائد من مؤتمر في نورث داكوتا- وقد عقد المؤتمر بالفعل يوم الأربعاء-.

ورفض البيت الأبيض يوم الجمعة التعليق بشأن صحة التسجيل، ولكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن موظفين في البيت الأبيض يكافحون لمعرفة كيف تم الاتصال.

واستغرق الاتصال الهاتفي عدة دقائق وبدأ بشخص يبدو وكأنه ترمب، يهنئ الرجل الذي يعتقد أنه السيناتور مينينديز، الذي أسقطت في الآونة الأخيرة اتهامات بالفساد ضده.

وقال صوت ترمب "لقد مررت بموقف صعب للغاية، ولا أعتقد أنه كان موقفا عادلا للغاية.. لكن تهانينا".

ثم ناقش الرجلان قضية الهجرة واستبدال قاضي المحكمة العليا أنتوني كينيدي، الذي أعلن تقاعده قبل أيام.

ولم يكشف الصوت الذي يبدو مثل صوت ترمب الكثير، لكنه قال إنه سيتم اختيار خليفة لكينيدي في غضون ما يتراوح بين 12 و14 يومًا، مضيفا "لدينا بعض الخيارات الرائعة".