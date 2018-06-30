فيديو: تشييع شهيدين أحدهما طفل قتلا برصاص الاحتلال في غزة

شيّع الفلسطينيون في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة ظهر اليوم شهيديْن، أحدهما طفل قُتلا بنيران جيش الاحتلال، أمس الجمعة خلال مشاركتهما في مسيرات العودة.

وقد خرج آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت في جنازة الفتى ياسر أبو النجا نجل أحد قادة كتائب القسام، استشهد أمس الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

وياسر (13 عاما) هو نجل أمجد أبو النجا أحد قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب تشييع الطفل ياسر أبو النجا من المستشفى الأوربي بخان يونس، تجاه منزل الشهيد في منطقة (معن) شرقي المدينة ثمّ إلى مسجد الإسلام لصلاة الجنازة عليه.

وقال القيادي البارز في حركة حماس خليل الحيّة، خلال موكب التشييع الذي شارك به قادة الحركة بينهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إن الشهيد ياسر قُتل بدم بارد بقرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية التي تشرع في قتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحية أن ياسر يمثل أيقونة للشعب الفلسطيني، وأن دمه أعاد توحيد الشعب في مواجهة الاحتلال، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وفي مدينة رفح، شيّع المئات من الفلسطينيين، جثمان الشهيد محمد الحمايدة (24عامًا) من مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، تجاه منزله، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس عن استشهاد الفلسطينييْن، أبو النجا والحمايدة، وإصابة 415 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا منذ نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 135.