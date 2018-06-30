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سياسة|تايلاند

شاهد: تدريبات إخلاء وطقوس دينية أمام كهف اختفى داخله أطفال

30/6/2018

قال مسؤولون تايلنديون اليوم السبت إنه ما زالت لا توجد علامة على وجود فريق كرة للشباب يعتقد أنه محاصر في كهف في شمال تايلاند، بعد أسبوع من الإعلان عن اختفاء الفريق.

وبينما دخل البحث يومه الثامن، لا يملك رجال الإنقاذ أية فكرة عن مكان وجود المجموعة المفقودة وهم 12 صبيًا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا ومدربًا لكرة القدم (25 عامًا).

وغمرت أمطار غزيرة مستمرة الكهف الواقع في إقليم شيانغ راي الواقع على بعد ألف كيلومتر شمالي العاصمة التايلاندية بانكوك/ بالقرب من الحدود مع ميانمار.

وبسبب المطر والفيضانات اللاحقة سيتعين على عمال الإنقاذ تعليق البحث عن طريق الغوص وتجفيف الكهوف المغمورة أولاً إذا كانوا يأملون في تعقب المجموعة.

وكان الفريق وهم 12 صبيا ومدربهم قد قرروا يوم السبت الماضي زيارة الكهف بعد حصة تدريبية، واختفوا عن الأنظار منذ ذلك الحين، وعثر على دراجاتهم عند مدخل الكهف

وفي ذات المسعى، أجرى عمال إنقاذ في تايلاند تدريبات على الإخلاء، شملت التدريبات فريقا من الممرضات و13 سيارة إسعاف وطائرة مروحية.

وقال طبيب متطوع إن الخطة تعتمد على علاج الصبية داخل الكهف حتى يتمكنوا من الخروج، ولكن سيتم إجراء إخلاء طارئ في حال كانت هناك حالات حرجة.

وأضاف "سيتم الاهتمام خاصة بأعينهم لحمايتهم من التعرض المفاجئ للضوء بعد أيام في الظلام" حسبما قال.

 

المصدر : وكالات
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